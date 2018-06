Deel dit artikel:











Rico in rolstoel zit thuis door kapotte lift: 'Ik voel me een gevangene' Rico Scheffers voor de traplift die hij nu moet gebruiken. Dat kan hij niet zonder hulp

Rico heeft Multiple Sclerose (MS) en zit in een rolstoel. Wegens een kapotte lift in het complex waar hij woont, aan de Carnissedreef in Rotterdam-Zuid, kan hij al een week niet de deur uit. En het lijkt erop dat het nog een week gaat duren voordat de lift gerepareerd is.

"Humanitas heeft als tussenoplossing wel een aantal trapliften geplaatst, maar die brengt bewoners niet helemaal naar beneden", zag verslaggever Peter Boender met eigen ogen. "Beneden aangekomen moet iemand in een rolstoel uit de traplift getild worden en overgezet worden naar een andere. En zo moet je naar beneden ziet te komen." "Ik ben zwaar aan mijn huis gekluisterd en begin het zat te raken", zegt Rico dinsdagochtend op Radio Rijnmond. "Ik ben nu ineens hulpbehoevend, waar ik helemaal niet op zit te wachten. Voorheen pakte ik zelf de lift en was ik weg. Nu moet ik eerst iemand bellen en vragen om me te helpen. Voor je het weet ben ik een half uur verder." Moeder Maria windt zich op over de situatie in het wooncomplex van haar zoon. "Dit is onmenselijk,'' zegt ze. "Mensen moeten hun ziekenhuisbezoeken afzeggen en ze kunnen niet meer spontaan even naar buiten." Bij Rico is dan ook de maat vol. "Ik voel me een gevangene in mijn eigen huis." Daar wil hij het niet bij laten zitten: "Ik heb een mooie mededeling voor Humanitas: deze maand betaal ik geen huur." Humanitas zegt in een reactie dat bewoners geen gebruik kunnen maken van een andere werkende lift in het complex omdat die gebruikt wordt door een 'kwetsbare zorggroep'. Als anderen van de lift gebruik zouden maken zou dat hun wooncomfort verstoren. Er komt volgende week een reparateur langs om de lift de herstellen, aldus Humanitas.