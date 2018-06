Rijnmond Nu gast: oud-rechercheur én schrijver Arie Mudde

Op de dag dat bekend wordt dat er een nieuwe 'Baantjer' wordt geproduceerd voor televisie, is een échte rechercheur bij Rijnmond Nu te gast: Capellenaar Arie Mudde. Hij werkte 40 jaar bij de Rotterdamse politie als rechercheur op verschillende afdelingen: zedenpolitie, zeehavenpolitie, technische ondersteuning. Ook al is ie gepensioneerd, kan hij zijn beroep niet loslaten. En dat doet hij door te schrijven! Luister naar dit 'vat vol verhalen' tussen 18.00 en 19.00 uur.

Reageren op de uitzending(en) van Rijnmond Nu? Stuur een tweet of mail naar Nu@Rijnmond.nl .

Rijnmond Nu Twitterkanaal:

Rijnmond Nu: voor het nieuws uit jouw buurt, maar ook uit binnen- en buitenland. Met verslaggevers in de regio en correspondenten uit de hele wereld. Voor het verhaal áchter het nieuws. En met bijzondere gasten in de studio. Ruud de Boer praat je iedere dag bij in Rijnmond Nu tussen 16:00 uur en 19:00 uur.

Vaak kun je de bijzondere gesprekken bij Rijnmond Nu terugluisteren! Klik, mits beschikbaar, op de 'speaker(s)'.