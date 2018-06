PFOA in groot deel Zuid-Holland Zuid in de bodem

In een groot deel van de regio Zuid-Holland Zuid zit PFOA (C8) in de bodem.Dat blijkt uit een grootschalig regionaal bodemonderzoek.

De stof PFOA is in het verleden jarenlang uitgestoten door Chemours/DuPont in Dordrecht. Via de wind en de regen is de stof PFOA neergekomen in een breed gebied rond de fabriek en in de bodem gezakt.

Op de meeste plaatsen gaat het om zeer lage gehalten, die ruim onder de recent aangescherpte strengste risicogrenswaarde van het RIVM liggen.

Ook in de Hoeksche Waard, de Alblasserwaard en andere delen van het Eiland van Dordrecht is PFOA gevonden. Meestal gaat het om lage gehalten. Dit betekent dat bewoners hun tuin kunnen gebruiken zoals normaal. Het is daar dus veilig om dagelijks uit de moestuin te eten.

Op 28 juni organiseren de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard een informatieavond over het bodemonderzoek.