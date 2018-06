Deel dit artikel:











Aanvoerder Jong FC Utrecht vijfde versterking FC Dordrecht FC Dordrecht

Maarten Peijnenburg speelt komend seizoen in het shirt van FC Dordrecht. De 21-jarige verdediger komt transfervrij over van FC Utrecht, waar hij aanvoerder was bij de beloften. Het is voor Dordrecht na Zamouri, Montsma, Fowler en Schets alweer de vijfde aanwinst.

Peijnenburg, afkomstig uit het Brabantse Boxtel, doorliep de jeugdopleiding van PSV, waar hij debuteerde in het beloften elftal. In de zomer van 2016 vertrok hij naar FC Utrecht, maar daar werd zijn aflopende contract niet meer verlengd. De verdediger tekent, zodra hij terugkeert van vakantie, een contract voor een jaar met een optie voor nog een jaar.