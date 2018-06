RTV Rijnmond gaat drie dagen kamperen op Tiengemeten

Tiengemeten, het enige eiland in Zuid-Holland. Het is er altijd rustig:

Ze heeft al jaren niet meer gekampeerd, maar daar komt de komende dagen verandering in. RTV Rijnmond-verslaggeefster Sanne Waldekker kampeert de komende dagen op het eiland Tiengemeten, het kleinste bewoonde eiland van Nederland. Daar gaat ze drie dagen lang op onderzoek uit, bepakt met camera's en kampeerspullen.

"Het is een hele bijzondere plek", blikt ze vooruit. "Vroeger was het eiland bestemd voor akkerbouw, er woonden vele tientallen boeren. Dat is veranderd. Er wonen nog maar elf mensen."

Met die bewoners gaat ze de komende dagen natuurlijk uitgebreid in gesprek. "Ik heb al volop afspraken gemaakt." Of ze het kamperen spannend vindt? "Nou, ik heb natuurlijk ook al heel lang geen tent opgezet. Ik heb er één van iemand kunnen lenen. Ben benieuwd!"

'Tentje op Tiengemeten' is de komende drie dagen via alle kanalen van RTV Rijnmond te volgen.