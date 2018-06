Deel dit artikel:











Ophef in de Botlek: ene bedrijf voert actie bij de ander

Het is bepaald geen alledaags tafereel, dinsdag in de Botlek: medewerkers van het ene bedrijf voeren actie op het terrein van een ander bedrijf. Ze eisen er een gesprek met de directie over de uitbetaling van extra werk. Als dat niet gebeurt, gaat hun bedrijf misschien zelfs wel failliet.

Maar de directie van afvalverwerker AVR wil tot nu toe niet aan dat uitbetalen, tot grote onvrede van het personeel van H&D Industrial. De afvalverwerker zou pas willen betalen als het werk helemaal geklaard is. Maar volgens de actievoerders kan dat niet, omdat de voorgeschoten kosten nu al vier miljoen euro bedragen. H&D Industrial is een Rotterdamse onderneming in de bouwbranche, met klanten verspreid over Nederland. Het Rotterdamse afvalverwerkingsbedrijf AVR is een van die klanten. Afvalverwerker AVR zegt dat er simpelweg sprake is van een contractueel geschil en dat het dat niet via de media wil uitvechten. De medewerkers van H&D Industrial hebben de plekken waar zij hun werk verrichten in opdracht van AVR op slot gedaan. Die worden pas weer vrijgegeven als er is onderhandeld.