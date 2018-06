Deel dit artikel:











Prijs voor stichting die jongeren met basketbal op rechte pad houdt De Yets Foundation: winnaars van een appeltje van Oranje.

De YETS Foundation (Youth Empowerment Through Sports) in Schiedam en Vlaardingen is uitgeroepen tot één van de winnaars van een appeltje van Oranje. Dat is een geldprijs van vijftienduizend euro die jaarlijks wordt uitgereikt door het Oranje Fonds aan drie maatschappelijke initiatieven.

De Foundation stimuleert jongeren uit probleemwijken door middel van basketbal een positieve draai te geven. De oprichter van de YETS Foundation, Peter Ottens, is blij met de prijs. Hij hoopt dat meer steden in Nederland dit idee zullen overnemen. Naast het basketballen is er ook ruimte voor huiswerkbegeleiding en worden er workshop gegeven over bijvoorbeeld sociale vaardigheid. ''We hebben een team van ongeveer acht coaches," zegt Ottens. "Daarnaast hebben we nog eens meer dan twintig vrijwilligers, die keihard meewerken op het gebied van communicatie, marketing en advies.'' Aanstaande woensdag nemen zij de prijs, die uitgereikt wordt door Koningin Maxima, in ontvangst.