Bizarre pechbruiloft: huwelijksreis 'dan maar' naar Rotterdam-Zuid

Het was in alles een perfecte dag. De huwelijksceremonie in een mooi boerderijtje in Hellendoorn was prachtig, de eerste uurtjes van het feest in Den Ham zelfs euforisch. Eigenlijk ging alle vrijdagavond precies zoals Rotterdammer Ries van den Bovenkamp en zijn bruid Sardee Nijhoff vooraf samen hadden gehoopt. Maar toen sloeg het noodlot toe, nota bene vlak voor de openingsdans.

Bruid Sardee kwam na een vreugdesprongetje verkeerd neer, waarna haar knieschijf in het zicht van tientallen gasten uit de kom schoot. "Mijn vrouw wilde op de foto gaan met een vriend", vertelt Ries, nog steeds geschokt.

"Ze sprong op, kwam op een hele verkeerde manier neer en zo raakte haar knieschijf uit de kom. Instinctief zette ze die meteen weer terug, bikkel als ze is, maar de pijn was natuurlijk enorm."

De knie werd ook gelijk dikker. "Eigenlijk wilde Sardee toch gewoon door. Ze kreeg paracetamol van iemand, maar dat hielp uiteindelijk niet." Het eerste besef dat het helemaal mis was kwam dan ook al snel, en dat besef kwam keihard aan. "Sardee heeft een half uurtje buiten de zaal zitten huilen om wat er gebeurd was. De hele familie stond eromheen.''

In duigen

Heel even leek hun droomavond zo helemaal in duigen te vallen. Tot de locatie waar ze trouwden een rolstoel bleek te hebben staan. Dat wat ze vooraf nooit hadden voorspellen gebeurde: Sardee deed de openingsdans toch, maar dan in een rolstoel. "Zo konden we toch samen dansen", blikt Ries terug. "Het was helemaal niet de bedoeling, maar zo konden we in ieder geval toch de avond afmaken."

'Ik zat toen zelf net op de wc. Ik moest poepen' Ries, die zelf niets van het voorval meekreeg

Naar het ziekenhuis gaan deden ze pas de volgende ochtend. Ondertussen stonden de koffers al klaar: Ries en Sardee zouden drieënhalve week naar Vietnam gaan. "Daarom gingen we pas een dag later naar het ziekenhuis. Sardee wilde eerst nog even afwachten. Ze wilde al een jaar graag naar Vietnam en hoopte vooral dat het goed zou komen."

Maar eenmaal in het ziekenhuis werd snel duidelijk dat de reis er niet in zat. "De dokter zei meteen: 'dat zit er helemaal niet in, jullie kunnen niet naar Vietnam. De gezondheidszorg is er anders, stel je voor dat er wat gebeurt!' En 15 uur in een vliegtuig zitten, dat was al helemaal geen goed idee.''

Gehuild

"We zouden van noord naar zuid reizen, en daarna een weekje in resort bijkomen", vertelt Ries. "Daar zagen we enorm naar uit. Het besef dat het niet gebeurt kwam dit weekeinde hard aan. Sardee is een hele dag in tranen geweest.''

Dan maar naar Berlijn, dachten ze. "Maar ja, stel je voor dat er weer wat gebeurt met haar knie. Daarom hebben we uiteindelijk gekozen voor Rotterdam. De stad waar ik gewoond heb en die ik haar graag wil laten zien. We hebben daarom last minute een kamer in een hotel in Rotterdam-Zuid geboekt.''

In Rotterdam wil Ries zijn vrouw uit Almelo, voor wie hij enkele jaren geleden die kant op is verhuisd, de plekken laten zien die hij het mooist vindt. "We willen naar het Sparta-stadion, naar Rotown, naar het Lloydkwartier. Er is gelukkig in deze stad genoeg te doen."

Maar ja, echt in de stemming zijn ze nog niet. "Alles bij elkaar: onze huwelijksdag was hartstikke mooi hoor. Maar de nasmaak is wel bitter. Ik vind Rotterdam ook hartstikke leuk, maar het is treurig en absurd dat we de reis die we al een jaar samen willen maken nu niet kunnen maken. De romantische stemming is wel weg, eerlijk gezegd."

Ook bizar, achteraf: Ries kreeg van het hele voorval zelf niets mee. "Op het moment dat het gebeurde was bijna iedereen er bij, maar ik zelf zat op de WC. Ik moest poepen. Toen ik terug kwam dacht ik: is hier een bom ontploft? Sommige mensen waren er wel echt overstuur van."