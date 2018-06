Oranje volleybaldames winnen eerste duel van Rotterdamse drieluik

De Nederlandse volleybaldames hebben in het Topsportcentrum Rotterdam de Dominicaanse Republiek verslagen. Het werd 3-0 in de eerste Nations League-wedstrijd van de serie van drie in deze stad.

In een goed gevulde sporthal was het team van de Amerikaanse bondscoach Jamie Morrison een maatje te groot voor de opponent uit Midden-Amerika. Het werd 25-22, 25-21 en 25-18. De 20-jarige Tessa Polder uit Capelle aan den IJssel kwam niet in actie in dit duel.

Ook woensdag en donderdag komt Oranje in het Topsportcentrum in actie in deze mondiale competitie. Achtereenvolgens zijn Italië en Servië de tegenstanders.

Ondanks dat ze niet in actie kwam, verscheen Tessa Polder wel voor de camera voor een interview over haar thuisinterland. Ook assistent-bondscoach Eelco Beijl uit Nieuwerkerk aan den IJssel deed dat. De interviews zijn te bekijken in de video's.