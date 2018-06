Bijzonder Dordts kunstwerk naar Zuid-Afrika

Zesentwintig maanden is beeldend kunstenaar Gerhard Lentink uit Dordrecht bezig geweest met 'de duiker'. Een kunstwerk dat bestaat uit honderden kleine plankjes die aan elkaar zijn gelijmd tot een 7 meter lange man die een duik maakt. 'Ik ben er erg blij mee en zo trots dat deze in Kaapstad komt te hangen", aldus kunstenaar Gerhard Lentink.

De Dordtse kunstenaar heeft in opdracht van een particulier museum (soort Kunsthal) in Kaapstad deze man gemaakt. "Als je straks daar in de hal naar binnen loopt en je kijkt omhoog zie je de duiker recht op je af komen, dwars door drie etages heen", zegt Lentink.

Burgemeester Kolf van Dordrecht is trots dat een inwoner uit zijn stad zo'n kunstwerk mag leveren.:



Edele delen

Het kunstwerk is volledig naar de evenbeeld van een mens gemaakt en is dus ook 'wel goed geschapen, aldus onze verslaggever. Lentink vult aan: 'daar zijn de meningen over verdeeld, ik heb meerdere dames gehoord die het eigenlijk een beetje vonden tegen vallen, ik blijf daar nu eenmaal bescheiden in".

Kunstenaar Lentink heeft zijn atelier tot en met zondag open gesteld voor publiek. "Straks verhuist hij definitief van dit continent en ik vind dat mensen hier er ook nog wel (gratis) van mogen genieten", zegt Lentink.