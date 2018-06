Deel dit artikel:











Rotterdam Blijdorp gedeeltelijk zonder stroom Stedin

In Rotterdam Blijdorp is dinsdagavond in de omgeving van de Gordelweg bij 80 huishoudens de stroom uitgevallen .

Monteurs van netbeheerder Stedin zijn aan de slag om de oorzaak van de storing te achterhalen. Eerder op dinsdag was op dezelfde plek in Blijdorp ook een storing. Het is onduidelijk wanneer de stroom weer terug komt Blijdorp.