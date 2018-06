'Rotterdamse formatie zal nog moeilijk worden'

Het formeren van het voorgestelde Rotterdams stadsbestuur van VVD, D66, GroenLinks, PvdA, CDA en CU-SGP zal geen gemakkelijke klus worden. Dat zegt politicoloog Rinus van Schendelen. Ook vindt Van Schendelen het een 'curieuze constructie'.

"Het zijn kleine fracties", zegt hij. "Daarnaast zijn het zowel voormalige oppositiepartijen als voor een deel voormalige collegepartijen, die de afgelopen periode soms recht tegenover stonden en daar nu overheen moeten stappen en gaan samenwerken. Knap wie dat voor mekaar krijgt."

De politicoloog wijst erop dat de partijen het eerst eens moeten worden over onderwerpen waar ze nu soms verdeeld over zijn. Bijvoorbeeld Feijenoord City. Daar denkt de VVD anders over dan bijvoorbeeld GroenLinks legt Van Schendelen uit.

"De VVD was groot voorstander van Feijenoord City. Ziet het als een mooie investering, het geeft veel productiviteit en is goed voor de economie. Het moet wel rendabel zijn, er moet geen geld in blijven worden gestopt. En de mensen moeten met gemak met de auto voor de deur kunnen komen, vindt de VVD. Dat concept is onhaalbaar bij GroenLinks."

Van Schendelen sluit niet uit dat het uiteindelijk spaak loopt. "Wanneer CDA en D66 hun knopen gaan tellen kan het zijn dat ze een coalitie met de VVD en Leefbaar interessanter vinden. Dan heb je vier partijen en een beperkt aantal wethouders met stevige portefeuilles.""

Informateurs Pieter Duisenberg en Paul Rosenmóller presenteerden dinsdag het definitieve plan met onderwerpen waar de komende vier jaar aan gewerkt zou moeten worden in de stad Rotterdam. De informateurs denken dat de onderhandelingen geen grote problemen zullen opleveren en dat het voorgestelde stadsbestuur voor de zomer realiteit kan worden.

Van Schendelen was formateur van het eerste college met Leefbaar Rotterdam in 2002.