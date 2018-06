Deel dit artikel:











Capelle zet in derby goede stap richting lijfsbehoud in de derde divisie Capelle zet in derby goede stap richting lijfsbehoud in de derde divisie

Capelle heeft in de finale play-off voor een plaatst in de derde divisie goede zaken gedaan in de uitwedstrijd bij SteDoCo. In Hoornaar werd het 0-1 in het voordeel voor de mannen van Ron Timmers.

Bram de Bruin was met een goal in de tweede helft de matchwinner voor derde divisionist Capelle tegen de hoofdklasser. Aanstaande zaterdag is de return op sportpark 't Slot. De verliezer van deze confrontatie krijgt nog een mogelijkheid op een plaats in de derde divisie zaterdag omdat Jong FC Twente zich heeft teruggetrokken. De kans is vrij aannemelijk dat de amateurs van Ajax daarin de tegenstanders zijn. Zij verloren in de andere finale play-off thuis met 1-3 van het Zeeuwse Hoek.