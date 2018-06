Oud-wethouder Grashoff opgestapt wegens relatie

Rik Grashoff, oud-wethouder van Rotterdam (GroenLinks), is opgestapt vanwege zijn relatie met partijvoorzitter Marjolein Meijer. De twee bleken al veel langer samen te zijn dan ze eerder zeiden.

Meijer hield onder meer functioneringsgesprekken met Kamerleden en dus ook met Grashoff.

De twee meldden vorige week donderdag dat zij sinds begin april 2017 een relatie hadden.

Aan het einde van dinsdagmiddag kreeg het partijbestuur een signaal dat de relatie al eerder was ontstaan, nog voor de verkiezingen van maart 2017. Daarmee geconfronteerd gaven zowel Meijer als Grashoff toe niet de volledige waarheid te hebben gesproken.

Vertrouwen beschaamd

Volgens partijleider Jesse Klaver is het vertrouwen daardoor beschaamd. Hij zegt in een verklaring: “Het is niet aan anderen om te oordelen over de liefde tussen twee mensen. Over wie wat voelt voor wie. Wel is het zo dat, in een hecht team dat knokt voor gezamenlijke idealen, je blind op elkaar moet kunnen vertrouwen en zeker moet weten dat iemand de waarheid spreekt. Het is klote om op deze manier afscheid te moeten nemen van twee collega’s die veel voor onze partij hebben betekend.”

Grashoff was wethouder in Rotterdam voordat hij in 2010 voor GroenLinks de Kamer in ging. Hij stelt zijn zetel in de Tweede Kamer ter beschikking.