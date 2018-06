Rotterdamse boksleraar wint Be a Nelson Award

Khalid Chennouf, thaiboksleraar van Thaiboksschool Oude Westen Rotterdam, heeft de Be a Nelson Award uitgereikt gekregen van de politie.

De award wordt elk jaar uitgereikt aan mensen die bijdragen aan meer veiligheid en verbinding in de wijk.

De Rotterdamse thaiboksleraar groeide op in Marokko. Op zijn 24e is hij wereldkampioen karate geworden en begon hij zijn eigen sportschool. Na een periode in Frankrijk, waar hij jongeren traint in migrantenwijk Nancy, komt hij in 2004 naar Rotterdam.

“Khalid daagt de jongeren uit zichzelf te verbeteren zonder het plezier in de sport te vergeten. Khalid is duidelijk, streng en consequent en geniet als oud-kampioen veel respect bij de jongeren”, zo zegt de politie naar aanleiding van de uitreiking van de award.

Tegenwoordig traint Khalid niet alleen kinderen en jongeren, maar ook ouders, wijkagenten, jongerenwerkers, beleidsmakers en politici. De thaiboksschool is inmiddels onderdeel van een brede wijkaanpak.

Voor de kickboksleraar is verbinden iets vanzelfsprekends: “Als kinderen samen opgroeien en samen spelen, kunnen ze later ook goed samenwerken. Sporten leert jongeren discipline, samenwerking en omgaan met autoriteit. Zo probeer ik mee te helpen aan een veilige en gezellige wijk. De Be a Nelson Award is een mooie waardering voor mijn werk.”

Met maar liefst 45 procent van de stemmen is Khalid de overtuigende winnaar. De andere genomineerden waren buurtmoeder Zainab Abdella uit Capelle aan den IJssel, kerkvoorganger Anthony Wever uit Hellevoetsluis en Simone Schraepler van The Social Bakery in Rotterdam.