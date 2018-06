Bunkers open tijdens bunkerdag

Het Vinetaduin in Hoek van Holland herbergt een unieke combinatie van geschiedenis. In het natuurgebied liggen vier lagen krijgsgeschiedenis uit de 20e eeuw.

Vestingwerken uit de Eerste Wereldoorlog en het Interbellum, bunkers uit de Tweede Wereldoorlog en radiotoren uit de Koude Oorlog. "Vier lagen krijgsgeschiedenis uit de 20e eeuw letterlijk bovenop elkaar", zegt Peter de Krom, medeorganisator van de Bunkerdag in Hoek van Holland.

De Krom is opgegroeid in Hoek van Holland en speelde als kind bij de bunkers. "Je kan er niet omheen als je in Hoek van Holland woont", zegt hij. "Ze zeggen wel eens dat Hoek van Holland van beton is".

Mijn



Hij vindt er zelfs een keer een mijn. Die is een week later tot ontploffing gebracht en sloeg een enorme krater. "Precies op dat moment vonden wij in een bunker een bakje met karbiet waarop in het Duits stond 'pas op, explosiegevaar'. Dat was wel heel erg spannend."

Het bakje was ongevaarlijk maar naar mijnen heeft De Krom daarna niet meer gegraven. Bezoekers van de Bunkerdagen op zaterdag 9 juni lopen geen gevaar. De Krom: "Het hoofd stoten, dat is dan het grootste gevaar." De ingang van de meeste bunkers is laag.

In Hoek van Holland zijn de bunkers tot in de jaren vijftig bewoond geweest. Veel Nederlandse kustplaatsen zijn in de oorlog door de Duitsers afgebroken. De Krom: "De oude Hoek is op een aantal huizen na, helemaal afgebroken. In 1945 woonden er misschien nog 80 mensen."

Wonen in bunkers



Als de Hoekenezen na de oorlog terugkomen, zijn er geen woningen. "Die huizen waren gesloopt vanwege die bunkerbouw", aldus De Krom. "Mensen werden daardoor gedwongen om in die bunkers te gaan wonen. Zo'n honderd gezinnen hebben er gewoond."

De Krom is mede-initiatiefnemer van BunkBed. "We hebben bedacht om die bunkers om te bouwen tot verblijf, zoals dat in de jaren vijftig ook was." Het is een tegengeluid tegen de kustbebouwing.

"Als Hoekenees zie ik als ik naar het strand ga die bebouwing. Terwijl al die huisjes voor duinen staan waar al huisjes onder liggen." Er wordt nu aan een pilot gewerkt om een bunker om te bouwen tot recreatiewoning of tijdelijke werkplek. Tegelijkertijd is er een meubellijn opgezet met materiaal uit de bunkers. Die wordt tijdens Bunkerdag 2018 gepresenteerd.