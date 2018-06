Veel vragen bij familie van neergeschoten Syriër

De familie van de 26-jarige Syriër uit Schiedam die maandag overleed nadat hij was geraakt door politiekogels, heeft veel vragen bij zijn dood. Volgens de vader is de situatie door de politie-inzet onnodig geëscaleerd. Ook is de familie ongelukkig met het beeld dat is ontstaan over hun zoon, zegt de advocaat van de familie.

De Syriër werd vorige week woensdag aan de Van den Tempelstraat in Schiedam neergeschoten nadat hij op het balkon stond te zwaaien met een voorwerp dat op een groot mes of een bijl geleken zou hebben.

Hij raakte daarmee politiehond Robbie die dat niet overleefde. De man zou "Allahu Akbar" (God is groot) hebben geroepen.

Escalatie

Er werd besloten de flat binnen te vallen nadat onderhandelaars vergeefs hadden geprobeerd de man te kalmeren. Volgens de vader heeft het politieoptreden een averechts effect gehad.

De advocaat van de familie zegt dat hij er nog voor heeft gepleit dat hijzelf met zijn zoon zou praten, maar dat de politie hem verzekerde dat het goed zou gaan en hem contact had verboden. Hij heeft toen de sleutel van het huis gegeven. “De vader spijt het heel erg dat hij niet serieuzer is genomen op dat moment”, zegt de advocaat.

Een poging van agenten om de man met de taser (stroomstootwapen) uit te schakelen, mislukte. De Syriër werd neergeschoten toen hij leden van het arrestatieteam aanviel. Hij raakte daarbij gewond in zijn buik en been.

De man woonde volgens de gemeente sinds 2017 in bij zijn vader en was bekend bij meerdere hulpinstanties. Hij zou psychische problemen gehad hebben. Volgens de Schiedamse burgemeester Cor Lamers was er die bewuste woensdag sprake van een psychose.

Terroristische motieven

De vader benadrukt dat zijn zoon geen terroristische motieven had. De advocaat zegt: “Er lijkt nu een soort zweem van terroristische sympathieën omheen te hangen, maar hij was absoluut niet bezig met extremistische ideeën."

Volgens de advocaat waren daar geen aanwijzingen voor: "Enkel dat hij Allahu Akhbar heeft geroepen is niet voldoende. Hij was psychisch ziek en dat is in de loop van de tijd erger geworden. Hij had te maken met stress door de asielprocedure, stress doordat zijn vrouw maar niet naar Nederland kwam, mogelijk verkeerde medicatie en ook onvoldoende hulp.”

Er zal nog onderzocht worden hoe het kon dat de hulpinstanties dit niet zagen aankomen. “Wij zien het als een keten waarin een aantal verkeerde beslissingen is genomen.”

Ziekenhuis

Ook de gang van zaken nadat de man in het ziekenhuis is opgenomen baart de familie en de advocaat zorgen. Die woensdag is de Syriër naar het Erasmus MC gebracht, waar hij direct is geopereerd. Vrijdag is hij overgebracht naar het penitentiair ziekenhuis, maar toen is zijn toestand verslechterd en is hij teruggebracht naar het Erasmus MC.

“Niemand, ik niet, maar de familie ook niet, is geïnformeerd over zijn verslechterde toestand”, zegt de advocaat. “Pas maandagavond is de vader gebeld met de mededeling dat zijn zoon stervende was. Dat roept vragen op: wat is er gebeurd sinds vrijdagmiddag?”

De Rijksrecherche onderzoekt de dood van de Syriër. Zijn familie overweegt vervolgstappen richting justitie.