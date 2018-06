Excelsior start seizoen op 30 juni

De voorbereiding op het nieuwe seizoen begint voor Excelsior op zaterdag 30 juni. Adrie Poldervaart begint zijn eerste training om 11:00 uur in het Van Donge & en De Roo Stadion.

Een week later, op zaterdag 7 juli, spelen de Kralingers hun eerste wedstrijd in de voorbereiding. Om 14:30 uur staat de wedstrijd tegen het Westlands Elftal op het programma. Vervolgens oefent Excelsior nog tegen ASWH (10 juli), PEC Zwolle (14 juli), Go Ahead Eagles (20 juli).

Op 28 juli staat het laatste oefenduel op het programma. Dan oefent Excelsior tegen NAC Breda, het team van oud-coach Mitchell van der Gaag. Deze wedstrijd wordt op het terrein van amateurclub VV Zundert gespeeld.