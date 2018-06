Ook oude benzineauto's mogen niet in milieuzone Rotterdam

De milieuzone is hiermee weer volledig van kracht

De gemeente Rotterdam mag dieselauto's van vóór 2001 en benzineauto's van vóór 1 juli 1992 weren uit het centrum van de stad. Dat heeft de Raad van State bepaald.

Daarmee is de milieuzone in Rotterdam weer volledig van kracht. Het college van Rotterdam moet nu bepalen vanaf welke datum de milieuzone feitelijk ingevoerd en gehandhaafd zal worden, zegt de Raad van State.

Reactie wethouder Visser

"De uitspraak geeft een bevestiging van ons beleid om de luchtkwaliteit in de Rotterdamse binnenstad te verbeteren”, zegt wethouder Adriaan Visser van Mobiliteit en Duurzaamheid. “Het is zaak het vonnis eerst zorgvuldig te bestuderen en de gevolgen in kaart te brengen. Het college zal hierover zo snel mogelijk de gemeenteraad en alle betrokkenen informeren.”

Een groot aantal eigenaren van oudere benzineauto's kwam eerder tegen het verkeersbesluit waarbij de milieuzone is ingesteld in beroep bij de rechtbank Rotterdam.

Benzine en diesel

Die draaide in juni 2017 het verbod op oude benzineauto's terug, omdat de voordelen van het weren van de auto's niet zouden opwegen tegen de economische belangen van de eigenaren van die auto's.

Het verbod op oude dieselauto's liet de rechtbank wel in stand. Het gemeentebestuur van Rotterdam is tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep gegaan.