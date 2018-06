Deel dit artikel:











Oer-Spartaan Tinus Bosselaar (82) is overleden Tinus Bosselaar

Tinus Bosselaar is overleden. De oer-Spartaan is 82 jaar geworden. Hij speelde bijna zijn gehele loopbaan bij Sparta. In 1958 won Bosselaar de KNVB-beker met Sparta, een jaar later werd de club met de aanvaller in het elftal landskampioen.

Bosselaar speelde voor die successen met Sparta ook nog even in de Kuip bij Feyenoord. Dat was halverwege de jaren vijftig. De Rotterdammer kwam in zijn loopbaan tot zeventien interlands voor het Nederlands elftal, waarin hij viermaal scoorde. In 1966 zette Bosselaar een punt achter zijn imposante loopbaan. Hij was na zijn carrière lange tijd ambassadeur van de club. Ook speelde Bosselaar nog wedstrijden in oud-Sparta, later werd hij coach van dat elftal. Bosselaar, een geboren Crooswijker, was al langer ziek. Recent onderging hij nog een galblaasoperatie.