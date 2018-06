Wat moeten die houten bouwwerken in Rotterdam toch voorstellen?

Ze staan inmiddels her en der in Rotterdam, maar nog lang niet iedereen weet wat het moet voorstellen. De houten trappetjes op onder meer het Kruisplein, langs de West-Kruiskade en de Mathenesserweg roepen bij Rotterdammers veel vragen op. Het verlossende antwoord: de houten bouwwerken zijn straatkijkers.

"Straatkijken is het idee dat je even omhoog gaat, je afzondert in de rust en alle beweging om je heen kan observeren", vertelt initiatiefnemer Lieven Poutsma. "Dat is het mooiste wat er is."

Poutsma bedacht de straatkijker zo'n anderhalf jaar geleden, samen met architect Bart Lentze. "Rotterdam heeft straatmeubilair en kunst in de openbare ruimte waar je naar kan kijken. Eigenlijk willen wij iets ertussenin, dat je kan beleven. Toen kwamen we op het idee van de straatkijkers."

De initiatiefnemers kregen voor het idee subsidie van CityLab 010. De houten werken hebben ze zelf gebouwd in een loods aan de Keilewerf.

De bouwwerken staan inmiddels op acht verschillende plekken in de stad, in één lijn vanaf het Kruisplein naar de Marconitorens. Alle straatkijkers hebben een andere vorm: zo is de een cirkelvormig en lijkt de ander meer op een driehoek.

Hoewel de werken te 'beklimmen' zijn, lijkt nog niet iedereen dat door te hebben. "Er komen nog bordjes bij dat je er op kan", vertelt Poutsma. "Ook komen er tours langs de straatkijkers. Het staat er drie maanden en is niet na een weekend weer weg. Zo kan het aarden in de stad."

En goed nieuws: de straatkijkers zijn hufterproof. "Ze zijn hartstikke robuust. Dit zijn echt stevige dingen die lang zullen staan."