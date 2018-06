Klein: 'Legende Bosselaar leefde al in blessuretijd'

Sparta treurt om het overlijden van Tinus Bosselaar. "Een legende is ons ontvallen", zegt Alex Klein, bestuurslid commerciële zaken van Sparta. "De hele club rouwt."

Bosselaar was al langere tijd ziek. "En de laatste twee dagen ging het echt heel slecht. Eigenlijk leefde Tinus al in blessuretijd. Een legende in blessuretijd, na een hartstilstand in 2007. Loes, zijn echtgenote, heeft daarna de zorg op zich genomen, Dat heeft ze fantastisch gedaan."

Klein heeft Bosselaar nooit zien voetballen. "Daar ben ik te jong voor, ik heb wel veel beelden voorbij zien komen. Ik heb hem wel met klaverjassen meegemaakt, in de legendarische tijd met Henk ten Cate. Net zo fanatiek als op het veld, hoor ik om mij heen. Verder was hij een hele lieve zorgzame man. Vriendelijk, gedreven en fanatiek."

Bosselaar was liefst 72 jaar lid van Sparta. "We gaan er een prachtig afscheid van maken", vervolgt Klein. "Het invullen zoals de familie dat wenst. Een vergelijk afscheid als met Tonny van Ede, waarbij iedereen in de gelegenheid gesteld wordt om afscheid te nemen in het stadion."