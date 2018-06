Politie pakt twee verdachten op voor gewapende woningoverval

De politie heeft deze week twee mannen aangehouden die worden verdacht van een woningoverval in Rotterdam-Zuid. Daarbij bedreigden zij een 9-jarig meisje met een vuurwapen.

De overvallers drongen eind januari een woning binnen op de Wapenstraat. De bewoonster zat op dat moment met drie vrienden te kijken naar een belangrijke zangverkiezing voor het Curaçaose carnaval op tv. De mannen riepen 'politie, politie' en bedreigden het viertal met een vuurwapen.

Vervolgens doorzochten de overvallers de woning. Een van de dochters van de vrouw, die boven lag te slapen, werd bedreigd met een vuurwapen. De overvallers vertrokken uiteindelijk met sieraden, jassen, telefoons en wat contant geld.

Afgelopen maandag kon de eerste verdachte van 27 jaar worden opgepakt in Groningen. Een dag later is een 25-jarige man uit Den Haag gearresteerd. Zij zitten beiden vast. De derde verdachte wordt nog gezocht. De politie sluit nog meer aanhoudingen niet uit.