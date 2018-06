Deel dit artikel:











Politie vindt 220 duizend euro in vuilnisbak In totaal ging het om bijna 250.000 euro. Foto: archief Foto: Politie

In Rotterdam-Alexander zijn dinsdag drie mannen opgepakt voor witwassen. Ook is 250 duizend euro in beslag genomen.

De politie kwam een verdachte auto op het spoor op de Boezemweg. Op de Philip Vingboonsstraat stapte één van de bijrijders uit en ging een portiek in. Hij nam een pakketje aan en stapte weer in de wagen. De politie volgde de auto en zette die verderop aan de kant. In de auto bleek een tasje met 30 duizend euro te liggen. Toen agenten teruggingen naar de woning in de Philip Vingboonsstraat, vonden ze nog eens 220 duizend euro in een vuilnisbak. De drie opgepakte mannen zijn een 44-jarige man uit Limburg en twee mannen van 33 en 43 zonder vaste woon- of verblijfplaats.