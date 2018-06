Rotterdammer vervangt in opspraak geraakte Meijer als partijvoorzitter GroenLinks

Rotterdammer Jeroen Postma vervangt tijdelijk Marjolein Meijer als partijvoorzitter voor GroenLinks. Meijer kwam in opspraak, omdat zij had gelogen over een liefdesrelatie met Tweede Kamerlid Rik Grashoff. Beiden stapten woensdag op.

Jeroen Postma is raadslid in Rotterdam en zit sinds 2016 in het partijbestuur van GroenLinks. Begin volgend jaar kiest de partij een nieuw bestuur.

Grashoff was zelf jarenlang wethouder in Rotterdam. Sinds 2010 zat hij voor GroenLinks in de Tweede Kamer.

Opspraak

Marjolein Meijer hield onder meer functioneringsgesprekken met Kamerleden en dus ook met Grashoff. De twee meldden vorige week donderdag dat zij sinds begin april 2017 een relatie hadden, maar dat bleek eerder al zo te zijn.

Partijleider Jesse Klaver zei eerder in een verklaring: “Het is niet aan anderen om te oordelen over de liefde tussen twee mensen. Wel is het zo dat, in een hecht team dat knokt voor gezamenlijke idealen, je blind op elkaar moet kunnen vertrouwen en zeker moet weten dat iemand de waarheid spreekt."

"Het is klote om op deze manier afscheid te moeten nemen van twee collega’s die veel voor onze partij hebben betekend.”