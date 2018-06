Ploeggenoot De Vries: 'Tinus net als Tonny van Ede Mister Sparta'

Ook voor oud-ploeggenoot en vriend Piet de Vries (79) kwam het nieuws dat Tinus Bosselaar op 82-jarige leeftijd is overleden hard aan. De oud-Spartanen zagen elkaar nog vaak op Het Kasteel. ''Net als Tonny van Ede mag je hem wel Mister Sparta noemen'', zegt De Vries.

''Hij was altijd met zijn vrouw bij wedstrijden van Sparta. Ik denk dat hij met Sparta opstond en er mee naar bed ging. Zo dol was hij op de club. En dat bleek ook wel, want hij ging een jaar naar Feyenoord en kwam als de donder weer terug.''

Al vanaf jongs af aan gingen de twee voetballers met elkaar om. ''Vanaf mijn vijftiende, dus reken maar uit'', aldus de inmiddels 79-jarige De Vries. ''We woonden in dezelfde omgeving in Rotterdam-Noord. Daar voetbalden we samen met elkaar en ook met Coen Moulijn. Vanaf daar fietsten we dan altijd naar Spangen.''

De Vries en Bosselaar werden in 1959 samen landskampioen met Sparta. ''Het is triest om de club zo te zien afglijden. Het doet me erg veel. Heeft me wel drie of vier dagen gekost om daar over heen te komen.''

