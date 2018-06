Muizenplaag Markthal 'zo goed als verdwenen'

De Markthal in Rotterdam staat niet meer onder verscherpt toezicht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De overlast van de muizenplaag die in januari werd vastgesteld, blijkt na een recente inspectie zo goed als verdwenen.

Tijdens een controle eind januari werden overtredingen gesignaleerd bij 36 van de 76 ondernemers die eten en drinken verkopen. Bij negentien daarvan hadden de overtredingen direct te maken met ongedierte van muizen en ratten.

Ondernemers kregen de kans om de problemen te herstellen. Dat deden ze in samenspraak met de Franse eigenaar van het gebouw, Klepièrre. Die inspanningen blijken een half jaar later vruchten af te werpen.

De extra toezicht is nu voorbij en de NVWA schakelt over op regulier toezicht, laat een woordvoerder weten. Momenteel zijn drie bedrijven nog steeds in overtreding. Zij krijgen een boete of een andere straf.

Een van de bedrijven kreeg een schriftelijke waarschuwing. De andere twee blijven voorlopig onder verscherpt toezicht staan.

Aanleiding voor de controle in januari was de sluiting van een bedrijf na muizenoverlast. Ook was er meerdere keren overlast van de knaagdieren geconstateerd. Het bedrijf dat de deuren direct moest sluiten, is inmiddels ook weer open.