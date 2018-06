Politie schiet hond dood en legt beslag op miljoenenvilla

Bij een serie invallen in Rotterdam en Rhoon zijn 300 duizend euro aan contant geld, sieraden, vier vuurwapens en twee auto's in beslag genomen. Ook is beslag gelegd op een villa van drie miljoen euro. Een beveiligingshond werd doodgeschoten.

De politieactie vond maandag plaats in een groot onderzoek naar witwaspraktijken, zo maakte de politie woensdag bekend. In Rotterdam waren invallen in vier woningen en een bedrijfspand. In Rhoon ging het om een woning.

Gepantserde wagen

De politie gebruikte grof geschut bij de inval in het bedrijfspand in Rotterdam, waarin ook een sportschool is gevestigd. Zo werd een gepantserde wagen gebruikt om op het terrein te komen en werd de kluis open gebrand.

Leden van de hondenbrigade werden bij de inval aangevallen door twee beveiligingshonden. Een van de dieren wisten ze onder controle te krijgen. De ander is doodgeschoten. Een agent moest voor bijtwonden worden behandeld in het ziekenhuis.

Er zijn drie mensen opgepakt. Twee vrouwen van 20 en 46 jaar en een 47-jarige man. De politie wil in het belang van het onderzoek niet zeggen waar de invallen precies waren.