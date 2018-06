Fonkelnieuwe meldkamer Rotterdam officieel geopend

Nieuwe bureaus, veel schermen en de nieuwste technische snufjes: op de 21e verdieping van het World Port Center in Rotterdam is woensdagmiddag de gloednieuwe meldkamer van brandweer, politie en ambulance geopend.

De meldkamer is al een aantal weken in gebruik , maar minister Grapperhaus van veiligheid en justitie had woensdag de eer om de meldkamer officieel te openen. Ook burgemeester Aboutaleb en Liesbeth Huyzer, korpsleiding van de politie, waren bij dat moment aanwezig.

Het is de eerste meldkamer in Nederland die is aangesloten op het nieuwe landelijke ICT-systeem. Hierdoor kunnen andere eenheden in Nederland bij stroomstoringen eenvoudig de taken van de getroffen meldkamer overnemen.

Verslaggever Patrick van Heezick is onder de indruk van de nieuwe meldkamer. "Prachtig! Veel hout, mooie vloerbedekking, veel schermen en techniek. En ik mag het eigenlijk niet verklappen, maar er is een mooie videowall."

Samenvoeging

Volgens Erno Hartsuiker van de politie was het een hele onderneming. "We zijn er lang mee bezig geweest in de voorbereiding, maar we zijn eindelijk open. Het is een samenvoeging van de meldkamers in Dordrecht en Rotterdam, dus daar ging veel aan vooraf."

De oude meldkamers waren volgens Hartsuiker technisch gezien aan het einde van hun Latijn. "We hebben nu een meldkamer die de komende tien jaar wel is voorbereid op de technische ontwikkelingen die eraan komen."

Helaas voor de mensen die nieuwsgierig zijn geworden naar de fonkelnieuwe meldkamer: de ruimte kan niet bezichtigd worden. "Sommige zaken kun je beter voor jezelf houden", besluit Hartsuiker. "En dit is er een."