Sponsorloop Zuidrand in de Wijk Zuidrand in de Wijk

Kom op woensdag 13 juni van 12.00 - 15.00 uur naar "Zuidrand in de Wijk" op het Slingeplein in Rotterdam. Een sponsorloop, markt, loterij en voetbalkooi; alles ten behoeve van Maak Kanker Kansloos! Kijk hier naar de oproep van de deelnemers zelf, te gast in Dwars door Rijnmond!