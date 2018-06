Deel dit artikel:











Zware avondspits door ongevallen A20 Foto Rijkswaterstaat De files om 17:30 uur. Bron: TomTom

De avondspits in de regio Rotterdam is woensdag zeer moeizaam verlopen. Op de A20 waren in beide richtingen ongevallen. De traumahelikopter landde op de snelweg.

Het verkeer op de A20 stond muurvast. Daardoor liep het verkeer ook op de aansluitende wegen vast, zoals de A4 en de A16. Een woordvoerder van de ANWB sprak rond 17:30 uur nog niet van een verkeersinfarct, 'maar we zitten er niet ver vanaf'. Aan het begin van de avond werden de wegen vrijgegeven en namen de files af.