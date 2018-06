Deel dit artikel:











Burgemeester Schiedam: neergeschoten Syriër was zorgweigeraar Foto: Media TV

De 26-jarige Syriër Yazan A., die vorige week woensdag in Schiedam door een arrestatieteam werd neergeschoten, was volgens burgemeerster Lamers een zorgweigeraar. "Hij kon niet verplicht worden opgenomen, maar had toch veel aandacht en zorg nodig."

De Syriër die op het balkon van een flat aan de Van den Tempelstraat met een groot mes stond te zwaaien had vermoedelijk een psychose. Yazan A. zou "Allahu Akbar" hebben gescandeerd. Maar van een terroristisch motief zou volgens Lamers geen sprake zijn. A. had contact met hulpverleners, zegt hij. "Maar als je niet van de zware categorie bent dat je verplicht opgenomen kunt worden dan kun je zorg weigeren zonder dat daar consequenties aan verbonden zijn. Het is een probleem dat ik wel vaker aankaart." De vader van A. heeft laten weten dat hij vaak om hulp voor zijn zoon heeft gevraagd, maar steeds te horen kreeg dat niemand iets kon doen. Ziekenhuis

Een arrestatieteam schakelde A. uit door hem in zijn buik en been te schieten. De man werd overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij maandag overleed. Politiehond Robbie raakte bij de politieactie zo gewond dat hij dezelfde dag nog stierf. Een arrestatieteam schakelde A. uit door hem in zijn buik en been te schieten. De man werd overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij maandag overleed. Politiehond Robbie raakte bij de politieactie zo gewond dat hij dezelfde dag nog stierf. De vader van het A. zou de politie hebben geadviseerd om niet met veel geweld bij zijn zoon naar binnen te gaan. Op zijn aanbod om zijn verwarde zoon zelf te kalmeren ging de politie niet in. Yazan A. woonde sinds 2017 bij zijn vader in de Van den Tempelstraat. Eerder zat hij in een asielzoekerscentrum in 's-Gravendeel. Dat centrum werd vorig jaar gesloten.