Van wie is de parkiet die 'Hand in hand, kameraden' kan fluiten?

Gevonden: een valkparkiet die 'Hand in hand, kameraden' kan fluiten. Op te halen bij het dierenasiel in Woerden.

Mechtild Stavenuiter had afgelopen maandag telefoondienst toen de melding van de gevonden parkiet werd gedaan. De dierenambulance bracht hem binnen en op dinsdag hoorden twee collega's ineens een bekend deuntje.

"Ze liepen ernaartoe, gingen luisteren en hoorden de parkiet echt 'Hand in hand, kameraden' zingen. Toen begonnen ze mee te zingen", zegt ze woensdag op Radio Rijnmond. Er is geen audio-opname gemaakt en woensdag heeft de vogel nog niet gefloten. "Dat heeft te maken met de warmte, hij heeft vandaag nog niet gezongen", zegt Stavenuiter.

Twitter-oproep

Het dierenasiel is op zoek naar de eigenaar en plaatste daarom een oproep op Twitter. "We krijgen veel telefoontjes en er hebben nu twee verschillende mensen gebeld die dezelfde eigenaar noemen." Die heeft zichzelf alleen nog niet gemeld dus voorlopig blijft de parkiet in Woerden.

"Als de eigenaar contact opneemt en dingen kan benoemen over de vogel die wij niet hebben gemeld, dan kan hij of zij hem meenemen."

Als dat niet gebeurt dan mag de vogel over drie weken met iemand anders mee naar huis. "Maar dan natuurlijk wel bij iemand die een Feyenoordpassie heeft, de vogel gaat niet mee met een Ajaxsupporter", zei de dierenasielmedewerker.

Lola kan het ook

De valkparkiet die in Woerden kwam aangevlogen, is niet de enige die het Feyenoordclublied kan zingen. Valkparkiet Lola kan een aardig deuntje zingen, zo blijkt uit een filmpje dat eigenaar Danny Heemskerk opstuurde naar RTV Rijnmond. Bekijk het filmpje hierboven.