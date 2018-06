Kunst uit de sigarettenautomaat bij Rotterdamse Kunstuitleen

"We willen mensen verslaafd laten raken aan kunst in plaats van aan peuken", zegt directeur Elles van de Berg van de Kunstuitleen in Rotterdam. Vanaf vrijdag 8 juni kun je daar voor 4 euro een pakje kunst trekken.

Tientallen kunstenaars uit de regio hebben verschillende kunstwerkjes geleverd voor de automaat. Ze zitten keurig in een pakje dat dezelfde grootte heeft als die voor sigaretten.

De sigarettenautomaat bij de Kunstuitleen stamt uit de jaren vijftig. De pakjes zijn opgestapeld achter glas. Nadat je er de benodigde munten in hebt gedaan, kun je een van de laatjes opentrekken met daarin het pakje van je keuze. Bij de kunstuitleen is de inhoud een verrassing, want elk pakje ziet er van buiten hetzelfde uit.

"Ik zag het idee op de website van Vice", zegt Elles van de Berg van de Kunstuitleen. "Ik dacht: die moeten wij ook hebben. Want het past helemaal bij ons. Het is laagdrempelig en in de automaat zitten werken van Rotterdamse kunstenaars."

Kunstwerkjes

Bij elk kunstwerkje zit een biografie'tje verpakt van de kunstenaar. Van de Berg trekt een pakje van de Rotterdamse Caroline Grootenboer uit de automaat. In felgekleurd vloeipapier zit een wandkleedje, met een oog er boven geweven waaraan je het kunt ophangen.

Een andere Rotterdamse kunstenaar die werk heeft gemaakt voor de sigarettenautomaat is Tim Mastik. "Het is een vertaling van een van mijn grotere werken en hij is even puur."

Mastik ziet wel een voordeel in het maken van deze mini-kunstwerken. "Ik kan ze gaan maken als een soort studie voor een groter werk. Zoals architecten eerst een maquette maken."

Verslingerd raken

Directeur Elles van de Berg hoopt dat mensen verslingerd raken aan de Pakjes met kunst. "Wij stellen ons voor dat mensen thuis een speciale wand hebben, waar ze die Pakje Kunst-kunstwerken ophangen en neerzetten. Zoals je vroeger een letterbak had."

Een paar keer per jaar komt er ook een ruilbeurs waar mensen kunstwerken die ze dubbel hebben, of die ze niet leuk vinden, kunnen ruilen.

Donderdag wordt het 'Pakje Kunstautomaat' in bedrijf gesteld. Tegelijk wordt een tentoonstelling geopend met grotere werken van de deelnemende kunstenaars. Die werken zijn twee weken lang te zien bij de Kunstuitleen aan de Goudsesingel in Rotterdam.