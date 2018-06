Deel dit artikel:











Zwemmen in open water voor het Daniel den Hoed Fonds Maak Kanker Kansloos zwemmuts

Een sponsorzwemtocht van anderhalve kilometer wordt zondag 1 juli georganiseerd in de Rotterdamse Wijnhaven. De zwemtocht is bedoelt om geld op te halen voor het Daniel den Hoed Fonds - maak kanker kansloos. "Zwemmen in open water is wel wat anders dan een zwembad. dus moet er geoefend worden", aldus organisator Michel Siep.

Enkele tientallen deelnemers volgden woensdagavond zwemlessen in de Zevenhuizerplas vanuit het strandje bij Rotterdam-Nesselande. "In open water kun je geen recht lijntje volgen zoals in het zwembad en sommige mensen vinden dat toch wel een beetje eng", aldus Siep. Voor de zwemlessen moest geld worden betaald dat direct naar het goede doel gaat, net als de sponsortocht zelf op 1 juli. Kanker rotziekte

Bijna iedereen die woensdagavond meedoet aan de voorbereidingslessen doet wel met een zelfde soort reden mee. "Mijn moeder is er mee in aanraking gekomen en mijn oom is er onlangs aan overleden - aan die rotziekte - dus ja ik doe hier wel aan mee met een bepaald gevoel", aldus één van de deelnemers. Bijna iedereen die woensdagavond meedoet aan de voorbereidingslessen doet wel met een zelfde soort reden mee. "Mijn moeder is er mee in aanraking gekomen en mijn oom is er onlangs aan overleden - aan die rotziekte - dus ja ik doe hier wel aan mee met een bepaald gevoel", aldus één van de deelnemers. Via de zwemclub 010 City Swim kun je je nog opgeven om mee te doen aan de sponsortocht op 1 juli. Tot nu toe staat de teller al op 18 duizend euro die ze met hun actie gaan ophalen. "We hopen op een bedrag toch zeker tot boven de 25 duizend", aldus Siep