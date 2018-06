Paalrotwerkzaamheden beginnen in Rotterdamse Kleiwegkwartier

De paalrot van huizen in het Kleiwegkwartier in Rotterdam-Hillegersberg wordt binnenkort bestreden met oppervlaktewater uit de nabijgelegen singel. Met een pomp wordt water uit de singel onder de grond van de huizen gepompt om zo het grondwaterpeil op niveau te houden.

Het systeem is bedacht door de bewoners en kan een groot probleem in Nederland oplossen.

"De eerste proeven die we ermee hebben gedaan waren zeer veelbelovend en dat is super goed nieuws, want dan kan de rest van Rotterdam c.q. heel Nederland gebruik maken van deze techniek", aldus één van de bedenkers en bewoners uit het Kleiwegkwartier.

In het Kleiwegkwartier hebben al meerdere woningen schade opgelopen door dalend grondwater. Daardoor komen de houten funderingspalen onder de huizen droog te staan en gaan rotten. De gevolgen zijn groot: huizen verzakken en er komen scheuren in binnen- en buitenmuren. In de Margrietstraat worden zelfs huizen gesloopt die niet meer te redden zijn.

Voorkomen is beter dan genezen

"Funderingsherstel heeft alleen maar zin als je het als straat aanpakt, dus alle bewoners moeten heel veel geld ophoesten en dat is een monsterklus", zegt Rolien van der Laan.

Dit probleem speelt in veel meer buurten en veel meer gemeenten. Voorkomen van paalrot is dus beter dan genezen, is de overtuiging van de bewoners van het Kleiwegkwartier. Zij houden de schommelingen nauwkeurig bij door regelmatig het grondwaterpeil op verschillende meetpunten in de wijk te controleren.

Proef

De woningen in het Kleiwegkwartier vallen onder een pilot. De verwachtingen zijn hooggespannen, want slaagt deze proef dan is er een goedkope oplossing voor een groot probleem in Nederland.

"Dit is een hele kleine investering ten opzichte van de 1200 woningen in deze buurt waar mogelijk straks geen funderingsherstel meer noodzakelijk is. Dat scheelt ruim vijftig miljoen euro", beaamt Mechiel van Appeldoorn van het waterschap.