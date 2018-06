Deel dit artikel:











Enorme muurschildering op Van Ghentkazerne Foto: TelmoMiel en Buro Rietveld Foto: TelmoMiel en Buro Rietveld Foto: TelmoMiel en Buro Rietveld Foto: TelmoMiel en Buro Rietveld Foto: TelmoMiel en Buro Rietveld

Op het terrein van de thuisbasis van de mariniers in Rotterdam is woensdag een metershoge- en lange muurschildering onthuld. Het kunstwerk is een onderdeel van de opknapbeurt die de Van Ghentkazerne aan het Toepad krijgt. "De lege, grijze muren riepen bijna om verfraaiing", aldus een woordvoerder.

Luitenant-kolonel der mariniers Jan Ten Hove gaf het Rotterdamse kunstenaarsduo TelmoMiel opdracht een passende afbeelding te maken. De schildering toont het moment waarop de mariniers hun opleiding hebben volbracht, hun veldpet afdoen en voor het eerst de mariniersbaret mogen dragen.