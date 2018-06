Deel dit artikel:











1400 meldingen van straatintimidatie in half jaar tijd StopApp

De gemeente Rotterdam heeft in zes maanden tijd 1400 meldingen van straatintimidatie gekregen. Slachtoffers deden dat via de StopApp, die in december door de gemeente werd gelanceerd.

Handhavers en hulpverleners zijn de afgelopen maanden een paar keer de straat opgegaan om voorlichting te geven. Ze spraken met tientallen mensen. "Met mannen en jongens is vooral gesproken over de vraag waar de grens tussen het maken van complimenten en seksuele straatintimidatie ligt. De vrouwen zijn gewezen op het gebruik van de StopApp en zij gaven voor een groot deel te kennen blij te zijn met de aanpak", aldus burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad. Uit onderzoek van de gemeente bleek vorig jaar dat 84 procent van de Rotterdamse vrouwen tussen 18 en 45 jaar seksueel geïntimideerd wordt. 90 procent past daarom haar gedrag aan.

De helft van de ondervraagden durft in de avond niet naar bepaalde plekken te gaan. Slechts 5 procent van de vrouwen meldt seksuele intimidatie. De gemeente Rotterdam besloot tot de app om het melden van seksueel geweld laagdrempeliger te maken.