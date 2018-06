Neptunus verslaat San Marino in eerste wedstrijd van Europa Cup

Curaçao Neptunus heeft woensdag de eerste wedstrijd van de Europa Cup gewonnen. In het eigen Neptunus Familiestadion werd T&A San Marino met 3-0 verslagen.

In de eerste drie innings werd er niet gescoord. Het lukte beide ploegen niet echt om onder de druk van de goed gooiende werpers uit te komen. Pas in de vierde inning kwam daar verandering in. Benjamin Dille en Gianison Boekhoudt braken de ban en zette de ploeg van Ronald Jaarsma op een 2-0 voorsprong.

Vooral het punt van Boekhoudt sprong eruit. De doorgaans niet heel snelle speler kon met een koprol tóch nog de thuisplaat halen en zijn ploeg een punt bezorgen. Iets waar het publiek zijn waardering meteen ook voor toonde.

Lang zag het er naar uit dat dat de laatste twee punten van de wedstrijd waren geweest. Maar in de zevende inning kon Quintin de Cuba zijn ploeg op 3-0 zetten. In de achtste en negende inning werd niet meer gescoord, waardoor Neptunus zijn eerste wedstrijd van de Europa Cup in winst omzet.

Morgen spelen de Rotterdammers om 19.30 uur hun tweede wedstrijd tegen Draci Brno uit Tjechië.