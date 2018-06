Nieuwe app waarschuwt Rotterdammers bij hitte

De gemeente Rotterdam biedt een nieuwe app aan die waarschuwt voor gezondheidsrisico's bij warm weer. De app Extrema Rotterdam geeft Rotterdammers persoonlijk advies op basis van het actuele weer, leeftijd, geslacht en gezondheid.

De gemeente hoopt met deze app Rotterdammers die extra kwetsbaar zijn beter te beschermen tegen hitte. Vooral ouderen, kinderen en zieken lopen risico op oververhitting en uitdroging. Wanneer het 27°C of hoger is, kun je last krijgen van vermoeidheidsklachten, concentratieproblemen en benauwdheid.

Extrema Rotterdam geeft niet alleen tips, maar laat ook op een kaart zien waar in de stad koele plekken en drinkwaterpunten zijn.

Klimaat

Als gevolg van klimaatverandering wordt het steeds warmer en komen hittegolven in Europa vaker voor. Experts voorspellen dat de temperaturen in de toekomst nog meer gaan stijgen.

In een stad wordt het veel sneller warm dan op het platteland, gemiddeld bijna 8 graden. De stad koelt ook maar langzaam af. Wanneer het vijf dagen lang warmer dan 25°C is en van die vijf dagen drie dagen minstens 30°C, spreken we van een hittegolf.

Apps

De app is vooralsnog een pilot en alleen beschikbaar voor Android-toestellen. Het is niet de eerste app die de gemeente Rotterdam lanceert. Vorig jaar december kwam de StopApp, tegen straatintimidatie . In een half jaar tijd kwamen daar 1400 meldingen binnen.