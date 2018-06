Deel dit artikel:











LIVE: Kijk bij RTV Rijnmond naar Alpe d'HuZes

De Alpe d'HuZes is weer van start gegaan. Ruim 4500 fietsers en lopers beklimmen donderdag de Franse berg Alpe d'Huez. Ze zamelen daarmee geld in voor onderzoek naar kanker. De tocht is tot 17:00 live te volgen op onze website.