Pubquiz Maak Kanker Kansloos OPEN Rotterdam Doe ook mee!

Pubquizliefhebbers opgelet! Ook OPEN Rotterdam komt in actie voor het Daniel den Hoed Fonds en organiseert een pubquiz in Proeflokaal Faas. Noteer maar in de agenda: maandagavond, 18 juni, 20:00 uur!