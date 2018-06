Deel dit artikel:











Wethouder Simons in gesprek met verhuurder over kapotte lift Rico naast zijn kapotte traplift

Wethouder Robert Simons gaat met wooncorporatie Humanitas Huisvesting in gesprek over de kapotte lift in het complex Carnissedreef in Rotterdam. De Leefbaar-wethouder vindt het onbestaanbaar dat bewoners twee tot drie weken aan huis zijn gekluisterd.

RTV Rijnmond besteedde dinsdag aandacht aan de situatie van Rico , die vanwege een kapotte lift met zijn rolstoel niet het pand kan verlaten. Er is een loopbrug naar een naastgelegen complex. Maar die lift kan vanwege mogelijke overlast voor andere kwetsbare bewoners niet worden gebruikt, zegt de verhuurder. Een alternatieve traplift is niet handig voor Rico. ''Het is onbestaanbaar dat dit gebeurt. Of die andere lift moet toegankelijk worden, of er komt iemand tussen 9 en 5 uur helpen bij de traplift'', zei Simons donderdag in de gemeenteraad op vragen van de Leefbaar-fractie.