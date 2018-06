Deel dit artikel:











Aantal soa's Rijnmond neemt toe

Het aantal vastgestelde soa's in de regio Rijnmond is flink toegenomen. Er werd in 2017 ruim veertien procent meer seksueel overdraagbare aandoeningen geconstateerd door de GGD in zuidelijk Zuid-Holland.

De regiogenoten werden onder meer positief getest op chlamydia, gonorroe, hiv, syfilis of hepatitis B. Het aantal mensen met gonorroe is vooral gestegen. Bij mannen was de stijging 3,6 procent. In totaal lieten 18.644 Rijnmonders zich controleren op soa's. Dat is ruim vijf procent meer dan vorig jaar. Dat schrijft de GGD in de Soa Poli jaarcijfers 2017.