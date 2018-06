Oud-wielrenner Arie den Hartog (77) overleden

Den Hartog na zijn zege in de Amstel Gold Race in 1967. Foto: ANP

Oud-wielrenner Arie den Hartog is op 77-jarige leeftijd overleden. De geboren Zuidlander werd in 1967 de eerste Nederlandse winnaar van de Amstel Gold Race.

Den Hartog had twee jaar eerder Milaan-Sanremo op zijn naam geschreven, ook als eerste Nederlander. Alleen Jan Raas (1977) en Hennie Kuiper (1985) wisten de Italiaanse klassieker daarna te winnen.

Den Hartog deed op het WK van 1965 mee om de winst, maar moest in het Baskenland genoegen nemen met de zevende plek. Als knecht van Jan Janssen hielp Den Hartog in 1968 zijn teamgenoot aan de eindzege in de Tour de France.

,,Maar het meest trots was hij op de eerste zege ooit die hij als jonge wielrenner boekte'', vertelt zijn zoon, die bevestigt dat Den Hartog in de nacht van woensdag op donderdag is overleden. De oud-wielrenner kreeg vorig jaar een herseninfarct en zat sindsdien in een rolstoel.