Afvalverwerker en bouwbedrijf verbreken samenwerking

Het Dordtse bouwbedrijf H&D Industrial en afvalverwerker AVR hebben besloten niet verder samen te werken. Werknemers van H&D voerden dinsdag actie op het terrein van AVR vanwege - in hun ogen - achterstallige betaling.

H&D wilde met AVR in gesprek over het uitbetalen van extra uren . Het bedrijf zou misschien zelfs failliet gaan als dat niet snel gebeurt. De afvalverwerker zou pas willen betalen als het werk helemaal geklaard is. Maar volgens de actievoerders kan dat niet, omdat de voorgeschoten kosten nu al vier miljoen euro bedragen.

Emotioneel gesprek

Henk Nieuwenhuis van H&D Industrial is blij dat er actie is gevoerd: "Ja, die is effectief geweest." Woensdag zijn beide bedrijven in gesprek gegaan.

"Het gesprek begon emotioneel", zegt Nieuwenhuis. "AVR was nogal onaangenaam verrast over ons contact met pers." Dat begrijpt hij nu wel, net als AVR nu ook H&D beter begrijpt. "Waar we niet bij stil hebben gestaan is dat we allemaal mensen zijn."

Niet samen verder

"AVR wil niet met ons verder, wij willen dat ook niet. We hebben afgesproken dat we fatsoenlijk afscheid kunnen nemen", zegt Nieuwenhuis. De bedrijven stellen samen een regeling op rond de beëindigen van de samenwerking en het afhandelen van de openstaande kosten.

H&D Industrial vindt het jammer dat het op deze manier moest gaan, maar gelooft niet dat er zonder de actie van dinsdag überhaupt een gesprek was geweest.