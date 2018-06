Sabrina Starke is 'back on the track'

De Rotterdamse zangeres Sabrina Starke lanceert donderdag haar nieuwe single 'Live & Learn'. De clip laat nog even op zich wachten, maar het RTV Rijnmond ochtendprogramma 'Wakker' had de primeur. De single is de voorbode van een nieuw album dat na de zomer verschijnt.

Sabrina Starke viert dit jaar het tienjarig jubileum als jazzy soulzangeres. Een mooie aanleiding voor een nieuwe plaat na een relatieve stilte van zo'n drie jaar. "Het kost gewoon veel tijd om nieuwe muziek te schrijven", verklaart ze de stilte, "en het landt wanneer het landt. Bovendien heb ik een natuurvoeding koksopleiding gedaan. Volgende week moet ik examen doen. Drukke tijden dus."

Nina Simone

Sabrina Starke (39) gaat de komende weken op tournee met het jazzorkest van het Concertgebouw. "We gaan de muziek van Nina Simone vertolken, mijn grote heldin", vertelt Sabrina trots. In het najaar komt het album en daar plakken we natuurlijk ook een tour aan vast. 14 december staan we in LantarenVenster."

Sabrina Starke, die eerder al fraaie jazz- en soulonderscheidingen won, gaat een bijzonder project in Rotterdam doen dit jaar. "Een heel tof ding wordt dat, in mijn thuisstad, maar ik ga er nog niets over vertellen nu."

Dansbaarder

De nieuwe plaat, haar zesde alweer, zal dansbaarder worden dan de vorige. De nieuwe single is daar al een voorbeeld van. "Het gaat echt over levenslessen, je moet het gewoon doen en ervaren. Je leeft en daarvan leer je en groei je", legt Sabrina uit. "Ik heb alles geschreven met Salle de Jonge, die ook drumt op de plaat. Salle is geweldig. De andere muzikanten komen niet uit Rotterdam maar zijn ook geweldig."