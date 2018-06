Rechtszaak tegen ‘tattoo-killers’ in september

De zaak van de zogeheten tattoo-killers, die worden verdacht van de moord op Onno Kuut, wordt in september in Rotterdam inhoudelijk behandeld. Vier mannen staan terecht.

Onno Kuut werd in maart 2009 dood aangetroffen in de duinen bij Hoek van Holland. De Enschedeër behoorde zelf tot de ‘tattoo-killers’, een bende met grote, Chinese tatoeages op de rug. Een mogelijk motief achter de moord in eigen gelederen is dat Kuut een fout had gemaakt bij een liquidatie.