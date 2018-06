Deel dit artikel:











Seats and Sofas beboet voor misleidende kortingen Foto: Google Maps (Seats and Sofas in Sliedrecht)

Meubelbedrijf Seats and Sofas moet een boete betalen van 350 duizend euro aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor misleidende kortingen. In de reclamefolders van de meubelverkoper stonden hoge kortingen, maar de 'van'-prijs was verzonnen. Het bedrijf heeft het hoofdkantoor in Sliedrecht.

In de winkels van Seats and Sofas ontbraken daarnaast prijskaartjes bij de meubels in de winkel. Alleen via de verkoper met een prijslijst kon je er achter komen hoeveel een meubel precies kost. Dat is wettelijk verboden.