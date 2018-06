Oud-Spartaan René Eijer trainer van Fortuna

Fortuna Sittard heeft oud-Spartaan René Eijer benoemd tot de nieuwe hoofdtrainer. Hij heeft een contract voor twee seizoenen getekend bij de club, die onlangs promoveerde naar de eredivisie.

Eijer groeide op in Schiedam en doorliep zijn opleiding bij SVV en Sparta, waar hij ook zijn profdebuut maakte. Als trainer is hij nog niet werkzaam geweest in onze regio. De klus in Sittard wordt zijn eerste als hoofdtrainer.

,,Dat ik hoofdtrainer mag worden van een profclub is prachtig'', zei Eijer op de site van Fortuna. ,,Ik ben op veel plaatsen assistent geweest, zowel bij betaaldvoetbalclubs als bij nationale elftallen. En natuurlijk nog bij Fortuna onder leiding van Bert van Marwijk. Die ervaringen zijn allemaal zeer waardevol geweest. Maar ik ben nog steeds heel ambitieus. De kans om hoofdtrainer te worden bij een eredivisieclub laat ik niet schieten.''

Verder werd bekend dat Kristof Aelbrecht zijn tweede assistent wordt. De Belg tekende voor vier jaar. Oud-Feyenoorder Kevin Hofland, mede verantwoordelijk voor de promotie, verlengde zijn contract als assistent eveneens voor vier seizoenen.